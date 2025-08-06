Спортивный фестиваль ко Дню физкультурника пройдет в Балашихе 9 августа

В этом году Балашиха станет центром спортивной активности в День физкультурника, который жители отметят 9 августа. Город приглашает всех желающих принять участие в фестивале «Про100ЛЕТо», он пройдет на двух площадках: на стадионе «Метеор-Пехорка» в лесопарке «Пехорка лес» и в Пестовском парке.

На стадионе «Метеор-Пехорка» гости насладятся разнообразными активностями. Так, зарядку для горожан проведут известные спортсмены: мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA gold и чемпион Европы по версии WBO Роман Андреев и заслуженный мастер спорта России и чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали.

Кроме того, организаторы фестиваля запланировали скандинавскую ходьбу «ДолгоЛЕТНИЙ маршрут», мастер-класс по ГТО и лекции о здоровом питании. Для участников мероприятия будет работать интерактивная зона «Ретро игры».

Второй площадкой спортивного фестиваля станет Пестовский парк, где горожан обучат йоге и проведут для них функциональную тренировку. Далее пройдут показательные выступления по карате киокусинкай под руководством мастера спорта Сергея Галактионова. На территории парка 9 августа также будет работать передвижной медицинский пункт.

Фестиваль начнется в 10:00. Взрослых и детей приглашают провести время активно и с пользой. А для участников пенсионного возраста организаторы приготовили подарки по социальной карте.