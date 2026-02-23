Спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

В Серпухове собрались около 80 ветеранов боевых действий из Подмосковья и других регионов России. Участники фестиваля состязались в пауэрлифтинге, шахматах и фиджитал-боксе.

Встреча объединила бойцов, которые сражались в разные годы. Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО Московской области и спортивно-адаптивная организация «Герои Отечества». Фестиваль провели при поддержке Министерства спорта РФ и регионального Минспорта.

Гостей поприветствовал глава округа Алексей Шимко. Он поблагодарил ветеранов за мужество и силу духа. На открытии также присутствовали депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, кавалер Ордена Мужества Игорь Старовойт, председатель окружного Совета Михаил Шульга, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, депутат окружного Совета Андрей Тихонов и президент Федерации ММА Максим Гузовский.

«Главное достояние этого дня — особая атмосфера, живая и боевая. Она пронизана чувством товарищества», — поделились участники.

Ветераны разыгрывали интеллектуальные партии и демонстрировали мастерство в зрелищных поединках по фиджитал-боксу. Силу духа и тела они показывали в пауэрлифтинге.

Праздник напомнил, что бойцы и после службы остаются в строю. Они подают пример стойкости и взаимовыручки новому поколению.