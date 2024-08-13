Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» провели в Химках

Для жителей городского округа Химки и членов клуба «Активное долголетие» организовали спортивную программу «Физкульт фэст» в парке имени Льва Толстого. Оздоровительная гимнастика объединила около 100 человек.

Спортивная программа для долголетов, которую символично провели в День физкультурника, включала растяжку, танцы и другие активности. Упражнения составили с учетом физических возможностей и потребностей участников. Зарядка прошла под руководством опытных тренеров. Занятие посетили активные спортсмены и начинающие любители.

«В клубе „Активное долголетие“ регулярно проходят самые разные мероприятия: выездные экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу, творческие вечера», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» для участников проводят множество бесплатных активностей. Как отмечал глава региона Андрей Воробьев жители Подмосковья «серебряного возраста» могут заняться скандинавской ходьбой, йогой, катанием на велосипедах и другими видами спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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