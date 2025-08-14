Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Воскресенске

В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино прошел областной спортивный фестиваль «Движение на опережение». В нем приняли участие 200 пенсионеров из Егорьевска, Зарайска, Луховиц, Чехова и Шатуры.

Гостей поприветствовала заместитель главы городского округа Воскресенск Мария Степанова.

«Очень замечательно, что сегодня нас сопровождает такая прекрасная погода и хорошее настроение. Спорт нас объединяет, спорт делает нас сильнее духом. Хочется пожелать вам хорошего настроения, прекрасного задора, силы духа, чтобы каждый день был наполнен радостью. Вы — пример для подражания!» — сказала Мария Степанова.

В этом году зарядку провел Владимир Плетнев, опытный инструктор и тренер по физической культуре, автор книги «Психофизическая культура», мастера спорта по восточным единоборствам и каскадера. При участии специалистов «АВ Квадрат» он запустил проект «Физкультура для всех», запатентовал комплекс физических и дыхательных упражнений под названием «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».

Участники освоили упражнения для укрепления суставов, поиграли в петанк, поучаствовали в мастер-классах по нейрографике и су-джок.