Спортивный фестиваль для людей с ОВЗ провели в Мытищах

В рамках фестиваля провели областные соревнования по мини-футболу среди глухих и по голболу среди незрячих спортсменов. Уже более десятка лет спортивное мероприятие объединяет единомышленников со всего региона. Для самых маленьких организовали несколько спортивных станций. При поддержке родителей и тренеров юные чемпионы преодолевали различные препятствия. Эти упражнения развивают координацию, внимание, ловкость.

«Спорт — основа развития для таких детей. Со спортом они легче адаптируются и развиваются. Если мы просто даем им механическое задание, в большинстве случаев им это не интересно. Через игровые элементы и упражнения все дается легче», — пояснил старший тренер спортивной школы «Авангард» Никита Копылов.

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