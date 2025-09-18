Спортивный фестиваль для людей с ОВЗ пройдет в Котельниках 20 сентября

Традиционное мероприятие «Золотая Осень» для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в городском округе с 2005 года. Ожидается, что на фестиваль приедет около 400 участников из различных регионов России.

Организаторами выступают спортивная школа олимпийского резерва «Белка» и администрация городского округа. Гостей фестиваля ждут зрелищные и яркие показательные выступления, концертная программа, призы и подарки, фотозона, контактный зоопарк и еще много всего интересного.

Среди участников — не только дети, недавно приступившие к занятиям по верховой езде и работающие по реабилитационной программе, но и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ОВЗ.

Начало мероприятия 20 сентября в 11:00 по адресу: Котельники, Полевой проезд, 3 В.

Организаторы обещают, что фестиваль будет красочным, добрым и обязательно подарит позитивные эмоции каждому.