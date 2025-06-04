Спортивный фестиваль для детей прошел в Красногорске
Масштабные состязания с конкурсами, активностями и играми устроили в честь Дня защиты детей. На стадионе «Зоркий» собралось более 700 дошкольников, их родители и педагоги.
Традиционный фестиваль в первый день июня проводят в Красногорске уже более 25 лет. От имени главы округа Дмитрия Волкова всех участников поздравила его первый заместитель Наталья Тимошина.
За победу боролась 61 команда из 40 дошкольных учреждений. Ребятам предстояло пройти испытания не только на скорость и ловкость, но и на эрудицию. Соревнования участникам пришлись по вкусу.
Все дети получили ценные призы — медали, браслеты и фотомагниты. После награждения для ребят и их родителей организовали интерактивные игры и мастер-классы.
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