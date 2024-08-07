Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» пройдет в Химках

Спортивное мероприятие «Физкульт фэст» проведут для участников клуба «Активное долголетие» в Химках. Праздник пройдет в парке имени Толстого в День физкультурника.

Участников фестиваля ждет массовая зарядка под руководством опытного инструктора и мастер-класс по нейрогимнастике. Также для пенсионеров будет работать фитнес-зона, где на свежем воздухе будут проходить тренировки под музыку.

Для участия в мероприятии требуется регистрация по номеру телефона: 8 (495) 572-25-33. Зарегистрироваться можно и в день мероприятия. При себе нужно иметь социальную карту.

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