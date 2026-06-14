Спортивный этап конкурса «Люберецкая супербабушка» прошел в Люберцах

В Центральном парке культуры и отдыха состоялись спортивные состязания в рамках ежегодного конкурса. В этом году за победу борются 15 участниц старше 55 лет.

Соревнования провели в преддверии Дня России, а сам конкурс стартовал еще в апреле. Участницы уже прошли кулинарный этап, а сейчас их ждали веселые и энергичные спортивные испытания.

Депутат окружного Совета, муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Владимир Сурков рассказал, что для конкурсанток подготовили различные эстафеты и соревнования по дартсу. Несмотря на жаркую погоду, участницы преодолели все испытания, показав скорость, ловкость и меткость.

Впереди у конкурсанток творческий этап, который в этом году посвящен теме единства народов России. За каждый этап бабушкам присуждают баллы, которые держатся в секрете. Имя победительницы станет известно во время празднования Дня города.