Спортивные занятия провели для детей на улице Волошиной в Мытищах

В летние каникулы юные жители Мытищ имеют возможность заниматься спортом под руководством опытных инструкторов Центра физической культуры и спорта «Мытищи» на придомовых площадках. Очередное мероприятие прошло в микрорайоне Перловка на улице Веры Волошиной, ребята участвовали в спортивных конкурсах, эстафетах, игре в футбол.

В рамках летней оздоровительной кампании для детей организованы регулярные спортивные занятия на открытых площадках. О расписании тренировок можно узнать из афиш Центра, уточнить детали по телефону: 8 (498) 500-05-98.

Помимо дворовых тренировок, в округе функционирует выездной детский оздоровительный лагерь «Devi Мытищи». В Пироговском лесопарке ежедневно для ребят проводится увлекательная программа, включающая «Школу выживания» для юных туристов, спортивные мероприятия и мастер-классы по различным направлениям.

Для юных баскетболистов мытищинской спортшколы олимпийского резерва летние каникулы завершились переходом к тренировочным сборам. В ФОК «Олимп» воспитанники уже приступили к первым летним занятиям и начинают подготовку к новому сезону и первым официальным соревнованиям.