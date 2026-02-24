Спортивные выходные и лыжные тренировки пройдут в Балашихе

В парке Пехорка-лес стартует спортивная неделя. В среду и четверг в 16:00 проведут занятия по общей физической подготовке. В пятницу в 10:00 состоится дыхательная гимнастика. В четверг в 13:40 запланирована культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями для детей.

Ольгинский лесопарк приглашает любителей лыжного спорта. В пятницу пройдут детские тренировки: в 10:00 и 10:30 для ребят от семи до 10 лет, в 18:00 для малышей от трех до шести лет. Взрослые смогут присоединиться к занятиям в 18:30 и 19:00. Сбор у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной в четверг в 20:00 стартуют забеги «В закат». В субботу в 9:00 желающих ждут на дружеский старт «5 верст». В среду в 11:30 проведут активную разминку.

Парк на Солнечной приглашает гостей в среду в 10:10. У входа проведут зимнюю разминку и ОФП. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 состоится занятие по скандинавской ходьбе. В четверг в 14:00 также пройдет скандинавская ходьба, а в 15:20 — веселые старты. В 15:00 гостей ждут интерактивы, дискотека и эколекторий.

Пестовский парк зовет на скандинавскую ходьбу в четверг в 12:00. В субботу в 9:00 здесь состоится забег «5 верст». В субботу в 15:00 запланированы игровые встречи, детская дискотека и эколекторий.