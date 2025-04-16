Спортивные тренировки и забеги пройдут в Кузьминском лесопарке в Котельниках

На этой неделе в Кузьминском лесопарке в Котельниках для жителей и гостей округа проведут развлекательные программы и различные активности. Все желающие независимо от возраста смогут поучаствовать в забегах и спортивных занятиях на свежем воздухе.

Так, в четверг, 17 апреля, с 10:00 до 10:30 для гостей старшего поколения проведут тренировку по скандинавской ходьбе. Для юных жителей округа пройдет занятие по спортивному ориентированию, которое укрепляет физическую выносливость и развивает координацию. Там же и в это же время все желающие смогут стать участниками веселой анимационной программы и познавательного мероприятия «Узнавай-ка».

В пятницу, 18 апреля, самых маленьких снова ждут на анимационной и образовательной программах. А в субботу в лесопарке Кузьминки состоится забег сообщества «5 верст».

Вход на мероприятия свободный, возрастное ограничение 0+