Спортивные тренажеры установили на улице Декабристов в Ногинске

Новые тренажеры установили во дворе дома № 94 на улице Декабристов в Ногинске. Это стало возможным благодаря инициативе жителей, которую поддержала депутат Богородского городского округа Ольга Попова.

На одном из приемов Попова встретилась с жильцами дома № 94 на улице Декабристов, которые попросили содействия в установке спортивных тренажеров во дворе. Оборудование приобрели и смонтировали в рамках акции «Добрые дела».

«Я очень рада, что на моем округе живут такие неравнодушные люди. Особенно приятно, что жители сами выходят с инициативой создания условий для развития физкультуры и спорта по месту жительства. Я всегда готова поддержать их инициативу», — отметила Попова.