Спортивные тренажеры установили на улице Декабристов в Ногинске

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Новые тренажеры установили во дворе дома № 94 на улице Декабристов в Ногинске. Это стало возможным благодаря инициативе жителей, которую поддержала депутат Богородского городского округа Ольга Попова.

На одном из приемов Попова встретилась с жильцами дома № 94 на улице Декабристов, которые попросили содействия в установке спортивных тренажеров во дворе. Оборудование приобрели и смонтировали в рамках акции «Добрые дела».

«Я очень рада, что на моем округе живут такие неравнодушные люди. Особенно приятно, что жители сами выходят с инициативой создания условий для развития физкультуры и спорта по месту жительства. Я всегда готова поддержать их инициативу», — отметила Попова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте