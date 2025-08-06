Спортивные состязания ко Дню физкультурника пройдут в Солнечногорске 9 августа

В субботу, 9 августа, Солнечногорск приглашает жителей и гостей на празднование Всероссийского дня физкультурника. В городском парке культуры и отдыха и на стадионе «Металлург» пройдут бесплатные мастер-классы и спортивные турниры для участников разных возрастов и уровня подготовки.

Праздник начнется в 10:00 в городском парке у павильона «Лето в Подмосковье». Здесь состоится торжественная церемония чествования спортсменов и ветеранов спорта, внесших значимый вклад в развитие Солнечногорска.

На стадионе «Металлург» всех желающих ждет зарядка, турнир по настольному теннису для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также праздничный футбольный турнир для юных спортсменов в возрасте от шести до 10 лет. В городском парке у памятника Михаилу Лермонтову можно будет попробовать свои силы в стрельбе из арбалета, сыграть в дартс, принять участие в мастер-классе по самбо и проверить себя в спортивном квизе.

«День физкультурника — это не только праздник для тех, кто посвятил жизнь спорту, но и отличный повод для каждого жителя Солнечногорска приобщиться к здоровому образу жизни. Мы приглашаем всех присоединиться к нашим мероприятиям, зарядиться энергией и отличным настроением», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, по предварительной регистрации можно принять участие в турнирах по шахматам и баскетболу 3×3, в состязаниях по легкой атлетике, забеге, эстафете и в силовом многоборье. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.