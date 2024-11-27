Спортивные соревнования среди дворовых команд прошли в Подольске

В Подольске начались спортивные соревнования во дворах. Состязания проводят в рамках проекта «Герои нашего двора». В первом этапе в микрорайоне Кузнечики на спортивной площадке на Бульваре 65-летия Победы приняли участие 40 детей от шести до 16 лет.

Соревнования проводят при поддержке муниципального депутата Евгения Исаева. Состязания проходят в двух возрастных категориях: 6-10 и 11-16 лет.

В личном первенстве предусмотрены дисциплины: берпи, подтягивание, вис на перекладине, бросок в баскетбольное кольцо и стрельба из лазерного оружия. В командном участники перетягивают канат и стреляют из лазерного оружия.

Первое место заняла команда улицы Генерала Смирнова, второе — улице Академика Доллежаля, третье — Армейского проезда.

Победители и призеры получили кубки и призы от магазинов «Детский мир» и «МВидео». Их вручил депутат Евгений Исаев. Все участники получили памятные медали.

Проект «Герои нашего двора» состоит из девяти этапов. Результаты объявят в августе 2025 года. Главные призы — годовой, полугодовой и трехмесячный абонементы в любой из клубов Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

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