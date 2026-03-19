Спортивные соревнования для школьников прошли в Мытищах

В спортивном зале лицея № 34 встретились ученики пятых классов из 14 школ округа. Около 170 мальчишек и девчонок соревновались в ловкости, скорости и командной работе.

Каждую школу представляли 12 участников — ровно по 6 мальчиков и 6 девочек. Программа включала несколько этапов. В беговой эстафете главным было не только быстро бежать, но и без ошибок передать палочку следующему участнику. Конкурс «Посадка и сбор картофеля» требовал силы, координации и внимательности. Зрители с интересом наблюдали за ведением баскетбольного и футбольного мячей — девочки ничуть не уступали мальчикам.

Самым зрелищным этапом стала комбинированная встречная эстафета. Ребята переносили волейбольный мяч на тренировочных конусах, прыгали через скакалку и вели теннисный мяч клюшкой от флорбола. Победителей определят после подсчета времени прохождения дистанций и штрафных баллов за нарушения.

«Мы очень старались и поддерживали друг друга. Это был настоящий праздник спорта!» — поделилась впечатлениями ученица одной из школ.

Организаторы отметили, что все участники проявили настоящий азарт и волю к победе.