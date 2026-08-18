Спортивные сборы по самбо и дзюдо начались в школе в Люберцах

Мероприятия стартовали в спортивной школе олимпийского резерва «Союз». В них принимают участие 80 воспитанников учреждения, а также Федерации самбо округа.

Сборы стали заключительным этапом подготовки люберецких борцов к новому соревновательному сезону. Тренировки рассчитаны на три недели, ребята отрабатывают технику под руководством опытных наставников во главе со старшим тренером школы, бронзовым призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России Дмитрием Сергеевым.

Директор школы Виктор Худяков отметил, что ребята тренируются с желанием, хотя нагрузки серьезные.

«Позади июньский сбор, который также проходил на базе „Союза“, а в июле большая группа спортсменов была на сборах в Дагестане. Работа дает результаты: в первом полугодии 2026 года у школы уже четыре призера первенства страны, все они также сейчас на татами», — добавил он.

Новый сезон в спортивной школе «Союз» стартует в сентябре. Традиционно официальное открытие состоится 12 сентября на турнире, посвященном Дню города Дзержинский.