Спортивные объекты в Лобне подготовили к новому учебному году

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поделилась планами по подготовке спортивных объектов муниципалитета к началу нового учебного года. В своем Telegram-канале она подчеркнула важность спорта в развитии детей и комфорта юных спортсменов.

В рамках подготовки в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» обновили зал для фехтования, а также провели косметический ремонт коридоров и раздевалок. Спортивная школа «Академия спорта» также не осталась в стороне: здесь привели в порядок помещения для переодевания. В спортзале «Академии спорта» в микрорайоне Луговая обновили стены, нанесли разметку и заменили освещение.

«Спорт — важный фактор развития детей, поэтому комфорту наших юных спортсменов также уделяем особое внимание. К новому учебному году готовим не только детские сады и школы, но и учреждения физической культуры», — отметила Анна Владимировна.

Отметим, что в городском округе Лобня активно развивают спортивную инфраструктуру. В прошлом году после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд» на Красной Поляне. Также запланировано строительство нового большого ФОК с бассейном, что станет значительным вкладом в развитие спорта в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».