Спортивные мероприятия ко Дню флага пройдут в Раменском округе

Жителей и гостей Раменского муниципального округа приглашают отметить День флага. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях и проявить себя.

Спортивные состязания пройдут 23 августа в Раменском городском парке в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 числа.

Программа праздника разнообразная, жители и гости Раменского муниципального округа смогут выбрать занятия по душе. В рамках Дня Государственного флага Российской Федерации запланированы три основных мероприятия. В 10:00 на площадке для настольного тенниса состоится открытый турнир по армрестлингу, соревнования пройдут до 13:00.

Одновременно с этими состязаниями, с 10:00 до 16:00 на волейбольной площадке пройдет турнир по волейболу. С 12:00 до 14:00 спортивный клуб «Тигры» проведет мастер-класс по футболу на детской велодорожке.

Организатором выступает Раменский молодежный центр. Они обещают участникам праздника атмосферу патриотизма и спортивного азарта. Все мероприятия пройдут на территории Раменского городского парка и рассчитаны на широкую аудиторию. Возрастные ограничения 0+.