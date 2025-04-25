Спортивные комплексы и стадионы в Истре привели в порядок после зимы

Сотрудники спортивных комплексов «Гучково» и «Арена-Истра», а также стадиона в поселке Агрогородок привели в порядок спортплощадки и территории вокруг них после зимы. Работники убрали мусор, опавшие листья и ветки.

Помимо этого, сотрудники облагородили подходы к спортобъектам, вымыли трибуны, подготовили к летнему сезону футбольные поля и спортплощадки. Отметим, что даже спортсмены принимали участие в субботнике. Так, перед тренировкой футболисты секций, которые занимаются в спортивном комплексе «Гучково» в Истре, вычистили газоны от прошлогодней листвы.

Уборка проходила несколько дней до конца недели. Теперь остается только обновить разметку на полях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.