Спортивные итоги года подвели во Фрязине
Традиционный спортивный праздник прошел на арене спортивной школы «Олимп». Воспитанники, тренеры и административные сотрудники подвели итоги года и наградили самых результативных спортсменов.
Спортсмены показывают высокие результаты и доказывают, что в спорте важна выдержка и дисциплина. Среди воспитанников школ «Фрязино» и «Олимп» 21 человек выполнил норматив первого взрослого разряда, 30 — норматив кандидата в мастера спорта и еще один стал мастером спорта. Ребята в 2024 году — призеры и победители соревнований регионального, федерального и международного уровней.
Лучшими спортсменами стали Юртаев Иван — победитель первенства России по дзюдо среди юниоров, кандидат в мастера спорта России по дзюдо, член сборной России, Дудка Иван — победитель областных соревнований по плаванию «Юность России», победитель всероссийских соревнований «Мэд Вейв Челлендж», Дарья Мануйлова — многократный призер первенства Центрального Федерального округа и Московской области по шахматам, обладательница первого юношеского разряда, кандидат в члены сборной команды Московской области, Жуков Силантий — победитель первенства Московской области по баскетболу, призер межрегиональных и городских соревнований, обладатель первого юношеского разряда и кандидат в члены сборной команды Подмосковья.
Глава городского округа Дмитрий Воробьев вручил награды тренеру-преподавателю по дзюдо спортивной школы «Олимп» Нареку Даниеляну, тренеру-преподавателю по плаванию спортивной школы «Олимп» Светлане Лубовой, старшему тренеру по шахматам школы «Фрязино» Алексею Говорову и тренеру-преподавателю спортивной школы «Фрязино» Татьяне Новиковой.
«И это лишь небольшая часть имен наших наставников по спортивным дисциплинам и их воспитанников, которые прославляют наш наукоград. Еще раз благодарю всех, кто вкладывает душу в развитие сферы спорта на территории Фрязина. Горжусь спортсменами, их наставниками и коллективами наших учреждений спорта! Только вперед, к новым победам!» — сказал глава округа