Спортивные итоги года подвели во Фрязине

Традиционный спортивный праздник прошел на арене спортивной школы «Олимп». Воспитанники, тренеры и административные сотрудники подвели итоги года и наградили самых результативных спортсменов.

Спортсмены показывают высокие результаты и доказывают, что в спорте важна выдержка и дисциплина. Среди воспитанников школ «Фрязино» и «Олимп» 21 человек выполнил норматив первого взрослого разряда, 30 — норматив кандидата в мастера спорта и еще один стал мастером спорта. Ребята в 2024 году — призеры и победители соревнований регионального, федерального и международного уровней.

Лучшими спортсменами стали Юртаев Иван — победитель первенства России по дзюдо среди юниоров, кандидат в мастера спорта России по дзюдо, член сборной России, Дудка Иван — победитель областных соревнований по плаванию «Юность России», победитель всероссийских соревнований «Мэд Вейв Челлендж», Дарья Мануйлова — многократный призер первенства Центрального Федерального округа и Московской области по шахматам, обладательница первого юношеского разряда, кандидат в члены сборной команды Московской области, Жуков Силантий — победитель первенства Московской области по баскетболу, призер межрегиональных и городских соревнований, обладатель первого юношеского разряда и кандидат в члены сборной команды Подмосковья.