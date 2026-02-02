Спортивные и творческие занятия пройдут в парках Лосино-Петровского

В феврале парки городского округа Лосино-Петровский приглашают жителей на бесплатные развлечения. В программу вошли спортивные игры, тематические встречи и творческие занятия.

5 февраля в 15:00 Лосино-Петровский парк приглашает на спортивную разминку «Спортивные ребята» и веселые старты.

6 февраля в Свердловском парке пройдет акция «Письмо солдату». Она начнется в 18:00 в избе Мороза Ивановича. Все желающие смогут написать слова поддержки участникам спецоперации. В тот же день в Лосино-Петровском парке с 15:00 пройдут игровая программа «Зимние забавы» и интерактивная викторина «Вспомним зимние мультфильмы».

«Мы хотим создать пространство, где каждый найдет занятие по интересам и сможет провести время с пользой», — рассказали организаторы.

7 февраля с 12:00 в Свердловском парке состоится программа «Спорт для всех». Гостей ждет общегородская зарядка, чайная станция, викторина о здоровом питании, а также мастер-классы по лыжному спорту и фигурному катанию.

8 февраля в 17:00 Свердловский парк организует игровую программу «Играем вместе в парке» и квест «Тайны парка».

Уточнить детали можно в официальных сообществах парков в соцсетях.