Спортивные и творческие мероприятия пройдут в парке Солнечногорска

Со 2 по 5 октября в городском парке культуры и отдыха пройдут мероприятия для всех возрастов. Для гостей подготовят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игровые программы и спортивные активности.

Каждый желающий сможет сделать динамическую аппликацию, начать утро с зарядки или принять участие в настольных играх.

В субботу, 4 октября, состоится забег «5 Верст». Участники преодолеют дистанцию в пять километров по живописному маршруту от входа в парк. Старт назначен на 9:00.

В воскресенье в 12:00 гостей парка ждет танцевальная фитнес-программа зумба под руководством опытного инструктора.

«Золотая осень благотворит солнечными днями, и самая пора провести их на свежем воздухе. Чтобы скрасить досуг и разнообразить пешие прогулки, в парке для наших жителей и гостей округа подготовили мероприятия на разные возрасты и интересы. Приглашаем провести время приятно и, возможно, открыть для себя что-то новое», — пригласила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следить за афишей парка можно в группе в VK и в Telegram-канале.