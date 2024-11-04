Спортивные эстафеты и конкурсы ко Дню народного единства прошли в Серпухове

Представители Федерации бокса России и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» организовали для жителей Серпухова спортивные мероприятия ко Дню народного единства. Дети и взрослые поучаствовали в семейной эстафете и спортивных конкурсах.

На площадке перед Дворцом спорта «Надежда» ко Дню народного единства провели спортивные мероприятия. Их подготовили представители Федерации бокса России и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Горожане прыгали на скакалке, перетягивали канат, играли в городки, набивали и метали мячи, наблюдали за битвой роботов-боксеров.

Участников мероприятия бесплатно угощали горячем чаем на полевой кухне, которую развернули рядом с дворцом спорта.

Члены Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» активно приобщают граждан России к здоровому образу жизни.

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