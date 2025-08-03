Спортивную школу в Люберцах капитально отремонтируют в сентябре 2025 года

Подрядчик приступил к кровельным работам в рамках капитального ремонта спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах на Октябрьском проспекте, 349а. Объект планируют открыть уже в сентябре 2025 года.

Специалисты выполнили перепланировку помещений, заменили электропроводку и инженерные коммуникации.

«В настоящее время ведутся работы по устройству кровли и установке подсистемы для монтажа плитки вентилируемого фасада, устройство перегородок, отделочные работы. Начаты работы по установке оконных блоков. В ближайшее время приступим к благоустройству прилегающей территории, установке наружного освещения», — сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Виталий Синчук.

Тренировочные залы оснастят спортивным оборудованием и инвентарем, а полностью откроют спортивное учреждение в сентябре 2025 года.

Отметим, в Люберцах в этом году капитально отремонтируют или завершат ремонт восьми объектов образования.