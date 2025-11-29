Спортивную школу Подольска отметили на национальной премии

Школа олимпийского резерва по легкой атлетике на базе спортивного комплекса «Подолье» стала победителем Национальной спортивной премии-2025 в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа». Награду директору Игорю Арабаджеву вручил Герой России легендарный борец Александр Карелин.

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Министерстве спорта России. Премия учреждена Правительством России в 2010 году.

За эти годы лауреатами премии стали более 250 человек. В текущем году по итогам экспертного отбора были определены еще 18 победителей.

Школа была основана в 1964 году на базе секций и детских спортивных коллективов Московского областного совета ДСО «Труд». В настоящее время в ней занимаются почти 650 ребят из 10 муниципальных округов Подмосковья.

«Эта победа — заслуженное признание труда тренеров, воспитанников и всей подольской спортивной школы. Поздравляю коллектив с высоким званием! Подольск вновь подтверждает свой статус спортивной столицы Московской области», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

За годы работы СШОР подготовила девять участников Олимпийских игр, десятки призеров мировых и европейских турниров, более тысячи чемпионов страны, а также мастеров спорта международного класса и мастеров спорта России. Только за 2020–2023 годы воспитанники школы завоевали более 1 300 медалей на всероссийских и международных стартах.