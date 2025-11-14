Спортивную площадку установили в поселке Лунево в Химках

В поселке Лунево городского округа Химки появилось новое пространство для любителей спорта. Обустроили площадку в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

На местном стадионе появились новые тренажеры, универсальная площадка для командных игр, зона воркаута и удобная трибуна для болельщиков.

«Создание таких современных и многофункциональных спортивных зон — это наша общая цель. Мы видим, как жители Химок активно ведут здоровый образ жизни, и наша задача — предоставить им для этого наилучшие условия», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Новый спортивный кластер позволит жителям всех возрастов поддерживать физическую форму, проводить тренировки и соревнования в комфортной современной среде.

