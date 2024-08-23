Спортивную площадку на улице Школьной в Одинцове построят до конца августа

Вместе с главой муниципалитета осмотреть место стройки приехали директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий и депутаты Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров.

Новую спортивную площадку разделят на отдельные зоны: для игры в мини-футбол и баскетбол, для воркаута и настольного тенниса. Также здесь обустроят общественное пространство с качелями и лавочками. Рабочие уже подготовили основание для площадки, выложили щебень для дорожек и тропинок. Сейчас наносят разметку для установки элементов.

«Завтра начнется асфальтирование дорожек, должны привезти оборудование — после его установки будут укладывать резиновое покрытие. Обязательно проработаем вопрос с освещением и видеонаблюдением, чтобы там было светло и безопасно. Работы стартовали 10 июля и завершатся до конца августа», — рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поддержал инициативу местной жительницы. Женщина предложила высадить рядом с новым объектом деревья, чтобы зеленый «экран» отгородил спортивную зону от контейнерной площадки. Высадку саженцев проведут в рамках одной из ближайших экологических акций.

Всего в этом году на территории Одинцовского округа модернизируют 31 детскую игровую и 13 спортивных площадок. Срок завершения работ — 15 сентября. Также обустроят четыре площадки для выгула собак: на улице Интернациональная в Одинцове, в жилом комплексе «Гусарская баллада», в Кубинке и на улице Городок-17 в рабочем поселке Большие Вяземы.

Завершить благоустройство до конца августа.

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