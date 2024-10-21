Спортивную площадку на Кузьминской улице в Котельниках реконструируют к 30 октября

Реконструкция универсальной спортивной площадки продолжается у домов № 11-13 на Кузьминской улице в Котельниках. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Соболев поручил завершить демонтаж старого основания в короткий срок.

Планируется, что специалисты подрядной организации закончат работы в течение двух дней, после чего начнут установку нового основания. Его функциональная площадь увеличится до 400 квадратных метров, благодаря чему значительно расширится зона для занятий спортом и физкультурой.

На площадке также появятся баскетбольные щиты, футбольные ворота и новые ограждения. Рабочие уложат травмобезопасное резиновое покрытие, установят освещение и нанесут разметку. Все работы согласно графику должны завершиться до 30 октября.

Модернизация спортивной площадки стала частью обширной программы по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитете.

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