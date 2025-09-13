Спортивную площадку гимназии № 3 в Дубне открыли для жителей

Новая спортивная площадка гимназии № 3 в Дубне построена по губернаторской программе «Открытый стадион» — это значит, что после школьных занятий до 22:00 сюда теперь могут приходить все желающие. Вечером на стадион стекаются и школьники, и родители с детьми.

За лето на стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, зону с тренажерами. Сделали здесь и дополнительное освещение, чтобы тренироваться было комфортно в любое время.

Все площадки востребованы, но самая популярная точка как раз футбольная. Здесь не бывает пусто, и даже выстраивается очередь из числа желающих поиграть.

«Левому берегу в Дубне уделяем особое внимание в последние годы. Благоустроили улицу Центральную, в том числе оформили площадку с лавочками перед гимназией № 3, а теперь сделали здесь и стадион. Уверен, это поднимает настроение нашим школьникам, когда они идут в школу, а уроки физкультуры проходят на более высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.