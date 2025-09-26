Спортивная викторина для школьников прошла в Подольске

В Доме культуры ЗиО Подольска организовали спортивную викторину, в которой приняли участие более 60 учеников начальных классов из школы № 14. Ребятам рассказали о здоровом образе жизни, познакомили с технологиями, помогающими следить за здоровьем и научили считать калории с помощью современных гаджетов и программ.

Детям показали приложение от Роспотребнадзора, с помощью которого они смогут считать калории, составлять рацион и оздоравливаться. Это полезный инструмент, который поможет им с раннего возраста формировать правильные пищевые привычки и заботиться о своем здоровье самостоятельно. Многие ученики сразу на месте проверили, как работает приложение, и составили свой первый рацион питания.

Помимо интеллектуальной разминки для школьников подготовили и спортивную программу с эстафетами. В завершении мероприятия сделали общее фото участников.

Проект «Здоровье для каждого», ориентированный на раннее выявление заболеваний и формирование культуры правильного питания, действует в России с 2025 года.