Спортивная школа по единоборствам в Воскресенске отметила 25-летие

Участниками события стали спортсмены и тренеры, ветераны спорта и почетные гости. Коллективу вручили награды министра физической культуры и спорта Московской области, Московской областной думы и главы городского округа Воскресенск.

«Спортивная школа — важный этап в жизни многих ребят. Для кого-то она стала первой ступенькой к спортивной славе, а кто-то вынес из ее стен крепкую спортивную закалку, твердый характер и волю к победе. Мы высоко ценим вклад учреждения в развитие физической культуры и спорта на территории округа. Спасибо за профессиональное мастерство и популяризацию здорового образа жизни», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Сейчас в учреждении работает девять отделений. В них занимаются более 800 спортсменов. Здесь готовят мастеров спорта России и международного класса, а также победителей соревнований различного уровня.