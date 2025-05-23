Спортивная школа «Химик» в Воскресенске подвела итоги хоккейного сезона

Церемонию подведения итогов сезона 2024–2025 года провели в спортшколе «Химик» в Воскресенске. На ней наградили лучших игроков.

Награды и кубки получили призеры и победители официальных всероссийских и областных соревнований. Также спортсменов и тренеров отметили за индивидуальные заслуги. Им вручили памятные статуэтки и благодарственные письма.

«Воскресенск — не только подмосковная столица хоккея, это город, где спорт является мощной движущей силой для развития и объединения молодежи. Поддержка молодых спортивных талантов — один из основных приоритетов нашего округа. Пусть спорт и дальше вдохновляет, объединяет, закаляет характер и мотивирует нашу молодежь на новые достижения», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Воскресенск.

Ранее мы рассказывали о том, что вторая игра финала Кубка чемпиона России по хоккею прошла в Воскресенске.