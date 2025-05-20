Вторая игра финала Кубка чемпиона России по хоккею прошла в Воскресенске

В матче финальной серии встретились воскресенский «Химик» и нижегородское «Торпедо-Горький». К большому огорчению собравшихся во Дворце спорта «Химик» местных болельщиков, хоккеисты «Химика» не смогли обыграть соперников.

Счет уже на второй минуте матча открыл Даниил Омелюсик из «Торпедо-Горький». Эта ранняя шайба повлияла на ход всей игры. Вслед за ней гости забили еще две гола в ворота «Химика», получив убедительное преимущество. Ближе к концу первого периода Прохор Корбит сумел поразить ворота гостей и немного сократить разрыв в счете.

Матч завершился со счетом 3:6 в пользу «Торпедо-Горький». Главный тренер хоккейного клуба «Химик» Егор Башкатов отметил, что соперники играли более организованно и лучше использовали голевые моменты. Воскресенские хоккеисты делали много ошибок и не смогли переломить ход матча.

Эта победа стала для нижегородского клуба второй в финальной серии. В первом матче «Торпедо-Горький» также выиграло со счетом 2:3. Таким

образом следующие матчи финальной серии пройдут 21 и 23 мая в Нижнем Новгороде.