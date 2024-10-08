Спортивная школа «Фрязино» отметила 55-летие

Юбилей отпраздновали сотрудники и воспитанники спортивной школы «Фрязино». На торжественной церемонии наградили тренеров и директора учреждения.

Школа «Фрязино» за более чем полувековую историю подготовила несколько поколений чемпионов мира, Европы и России, международных мастеров спорта и гроссмейстеров.

Отметил заслуги высококвалифицированных тренеров-наставников и директора Виталия Фомочкина глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Вручил благодарственное письмо Московской областной думы Виталию Фомочкину и почетную грамоту главы коллективу учреждения за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Пожелал всем сотрудникам и тренерам спортивной школы, чтобы они всегда были наполнены энтузиазмом и жизненными силами, энергией и позитивом, а спортсменам — покорять новые вершины и уверенно идти к своей мечте», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что во Фрязине развитию спорта уделяют большое внимание. При поддержке федеральных и региональных органов власти в городе модернизируется и создается спортивная инфраструктура.

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