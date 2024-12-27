«Спокойных дежурств и надежного тыла». Андрей Воробьев поздравил спасателей с праздником

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МЧС. Он выразил особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто достойно продолжает это дело.

Губернатор отметил, что в регионе работают 19 тысяч спасателей, которые ежедневно сталкиваются с различными вызовами. За 2024 год сотрудники МЧС выезжали на 15 тысяч происшествий и ликвидировали последствия пяти ЧС.

Андрей Воробьев напомнил о январской аварии в Климовске, когда без тепла остался весь город, а также о теракте в «Крокусе».

«Они работали круглосуточно, вытаскивая людей из-под завалов и борясь с огнем. Благодаря их труду и смелости удалось спасти более 140 человек», — отметил губернатор Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что сам из семьи спасателей, его отец — Герой России и заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций.

«Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла. С праздником!» — поздравил спасателей губернатор Подмосковья.