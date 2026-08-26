Сплав по рекам Яхроме и Сестре провели в Дмитровском округе в День флага РФ

Участники военно-патриотического центра «Северный рубеж» 22 августа в День флага России провели сплав «От храма к храму» по рекам Яхрома и Сестра в Дмитровском округе. Маршрут объединил 25 человек и занял почти четыре часа.

Стартовали от моста через Яхрому неподалеку от Николо-Пешношского монастыря, финишировали в селе Медведева Пустынь на реке Сестре. Для «Северного рубежа» это уже второй подобный сплав. Первый состоялся 12 июня, в День России, и стал пробным. Новый маршрут участники посвятили одному из главных государственных символов страны — российскому триколору.

Перед стартом участников поприветствовал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. По традиции гостей встретили караваем, после чего провели инструктаж по безопасности. В целях безопасности к сплаву допустили только взрослых.

«Здесь соединилось сразу несколько важных вещей — любовь к своей стране, вера, спорт и наша дмитровская природа. Спасибо „Северному рубежу“, священнослужителям и всем, кто организовал этот сплав. Сегодня в нем участвуют 25 человек, а в следующем году предлагаю сделать маршрут ко Дню России уже большим, чтобы к нему смогло присоединиться еще больше жителей. Сам тоже с удовольствием сяду в байдарку», — отметил Михаил Шувалов.

Мероприятие прошло при поддержке протоиерея Валерия Клюсова и иерея Андрея Иванченко, который также является руководителем байдарочного клуба «Исток». Клуб появился при храме несколько лет назад, и сегодня к поездкам присоединяются жители разных округов Подмосковья.

В Медведевой Пустыни участников встречали священнослужители. Завершился четырехчасовой маршрут общим чаепитием с пирогами.