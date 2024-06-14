Список мест для обряда жертвоприношения на Курбан-байрам опубликовали в Подмосковье

Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — отметят 16 июня. В этот день верующие придут на коллективную молитву, после чего смогут совершить обряд жертвоприношения. Для этой древней традиции в Подмосковье приготовили 14 площадок в разных городских округах.

Курбан-байрам является государственным праздником во многих странах мира. Отмечают его и в Подмосковье, где в этот день проводят праздничные молитвы в мечетях и на специально отведенных площадках. В этом году предусмотрено 46 таких локаций в разных городах.

После общей молитвы праздник продолжится закланием животных — в России это обычно бараны или козы. Традицию соблюдают с незапамятных времен.

В воскресенье в Московской области будут работать 14 площадок, где можно организованно совершить обряд жертвоприношения животных:

— Сергиево-Посадский округ, территория Мехово-Лесное (фермерское хозяйство);

— Домодедово, деревня Старосьяново, дом 4 (ферма);

— Домодедово, село Ям (мясной двор за войсковой частью);

— Домодедово, деревня Купчинино (бойня);

— Коломна, село Городец (ферма);

— Богородский округ, поселок Псарьки (ферма);

— Богородский округ, город Старая Купавна, улица Мичурина, дом 77 (ферма);

— Чехов, станция Столбовая, улица Мира, владение 1 (фермерское хозяйство);

— Чехов, деревня Венюково, владение 10, строение 1 (экоферма);

— Чехов, деревня Чепелево, улица Центральная, дом 65 (фермерское хозяйство);

— Рузский округ, деревня Марс, дом 40;

— Щелково, деревня Большие Жеребцы (СПК «Ромашка»);

— Мытищи, деревня Бородино (животноводческое хозяйство «Койбар»);

— Раменский округ, деревня Захариха, улица Старомосковская, дом 57 (бойня).

По традиции, мясо делят на три части. Одну оставляют своей семье, вторую отдают родственникам, друзьям и гостям, а третьей угощают малоимущих и больных людей. На Курбан-байрам принято кормить голодных, помогать тем, кому это нужно, совершать другие добрые дела.

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