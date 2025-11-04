Список лыжных трасс официально утвердили в Дубне

Дистанции в пяти районах города вошли в список утвержденных лыжных трасс в Дубне в этом году. Организовать маршруты помогут сотрудники учреждения «Чистый город».

Маршруты протяженность 500 метров, а также один, два, три и пять километров с освещенным кругом организуют в лесопарковой зоне «Черная речка». В правобережной части города появится маршрут 1,3 километра в Парке семейного отдыха и трасса протяженностью 11,5 километра от Дубненского моста до Храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

В левобережной части города освещенный лыжный маршрут расположится в лесопарковой зоне между улицей Жуковского и дамбой Иваньковского водохранилища. Его протяженность составит 2,6 километра. Также километровый маршрут пройдет в районе улиц Макаренко и Володарского.

«Лыжники наукограда всегда ждут зиму с нетерпением. Этот вид спорта для нас тоже знаковый: здесь тренировали молодых спортсменов наши прославленные тренеры Анатолий Юденков и Федор Кондрашков. Скоро откроем лыжный сезон, проведем традиционную новогоднюю гонку. Обязательно посоревнуются в лыжном спорте наши предприятия. А также все жители смогут с удовольствием прокатиться в свободное время», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.