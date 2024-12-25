Спилу с жару. Жителям Подмосковья рассказали, где можно легально срубить новогоднюю елку

В Подмосковье любой желающий может абсолютно легально спилить себе елку к Новому Году. Для этого достаточно приехать в один из питомников Московской области. Цены там в полтора-два раза ниже, чем на елочных базарах. А главное — елку можно выбрать самостоятельно в лесу, и она будет самая свежая и пахучая.

В рамках проекта «Елка домой всей семьей», начиная с 14 декабря и до 14:00 31 декабря, любой желающий может приехать в питомник и собственноручно спилить себе елку. В проекте участвуют Дмитровский, Сергиево-Посадский и Ульянинский лесные питомники.

Организаторы проекта хотели, что в процессе выбора новогодней елки принимали участие и дети.

«Именно из-за детей родители и едут сюда. Они приходят, я говорю: „Ну вот выбирайте, она уже заготовлена“. [Они отвечают]: "Нет, мы хотим сами, мы хотим показать, как она растет, срубить самому», — поделилась ведущий инженер Дмитровского питомника Галина Хренова.

Елка должна пахнуть

Многие со своими топорами и пилами приехали за елкой в питомник, вместо того чтобы просто отправиться на елочный базар.

«Очень рано их срубают, к сожалению. И если она пролежит 20 дней на складе, то к Новому году она начинает осыпаться. А здесь приехал, свеженькая, отличная, пахнет. Она же должна пахнуть», — объяснил один из посетителей.

Цены в питомниках могут запросто составить конкуренцию елочным рынкам. Трехметровую елку здесь можно купить за 3700 рублей. А за метровую нужно заплатить всего 1700 рублей.

Добрая традиция

Кроме жителей Подмосковья, за елками сюда приезжают организации из коммунальной сферы, некоторые из них уже не первый год.

«Мы ежегодно проводим праздники для детей, приглашаем Деда Мороза, Снегурочку. <…> Жители также участвуют в украшении елки. Это сплочает больше нас как управляющую компанию вместе с жителями. Отношение к управляющей компании в основном несколько недоверительное, а вот такие акции, <…> я бы [даже] назвал это доброй традицией, они сближают всех», — рассказал представитель одной управляющей компании.