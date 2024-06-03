Спецтехнику МЧС и ДПС показали в городском парке Солнечногорска
День защиты детей отметили в Солнечногорске. Центральной площадкой праздника стал городской парк, где состоялось общеобластное мероприятие «Город профессий».
Для детей подготовили насыщенную программу: мастер-классы, демонстрацию спецтехники МЧС и ДПС, анимацию и концерты.
«Этот добрый и светлый праздник напоминает нам о том, что дети — наше будущее, наше главное достояние и гордость. Именно мы, взрослые, должны сделать все, чтобы детство не утратило своего волшебства и наши дети росли счастливыми, здоровыми и всесторонне развитыми!» — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Также юным посетителям парка раздали тысячу порций мороженого в яркой брендированной упаковке «Лето в Подмосковье». Акция прошла по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
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