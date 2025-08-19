Спецтехнику для уборки улиц начали готовить к зиме в Подмосковье

Коммунальную технику начали готовить к осенне-зимнему периоду в Подмосковье. Специалисты осмотрят оборудование и по необходимости проведут ремонт.

В ходе проверок специалисты оценят состоянии техники для уборки улиц, заключат договоры на ремонт, а также сформируют необходимый запас запчастей и других материалов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства по содержанию территорий Владислав Мурашов, уже на этой неделе профильные службы проведут большую встречу, где обсудят приоритетные задачи на ближайшие месяцы.

«В этом году мы расширили чек-лист, включили в него работу в системе „Яндекс.Вектор“. Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — сказал он.

В этом году коммунальные службы обеспечат новым оборудованием. На одного специалиста будет предусмотрено три снеговые лопаты и два ледоруба.

Проверки продлятся до 1 октября.