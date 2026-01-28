Спецтехника вышла на расчистку улиц в Солнечногорске

Расчистку дворов и общественных пространств после мощного снегопада продолжили в Солнечногорске. С утра на улицы вышли тракторы и самосвалы. С их помощью снег собирают, а затем вывозят за пределы города.

Этим утром работы кипят по всему Подмосковью. Так, на улице Ухова в Солнечногорске уже вывезли полный самосвал снега.

Работы продолжатся в течение дня. Специалисты будут расчищать проезжую часть, тротуары, подходы к автобусным остановкам и социальным объектам, а также дворы и парковки.

Сильный снег обрушился на Подмосковье утром 27 января. По прогнозам синоптиков, он продлится до четверга, а к концу недели высота образовавшегося покрова достигнет 70 сантиметров. На расчистку улиц вышли 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи спецмашин.