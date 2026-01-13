Спецтехника очистила улицы Мытищ от последствий обильного снегопада

Специализированные службы, отвечающие за содержание территорий, уборку и вывоз снега в Мытищах, ведут свою работу в усиленном режиме. Уборка последствий аномального снегопада активно идет по всему округу.

Вся специализированная техника муниципальных служб и подрядных организаций задействована в уборке заснеженных улиц, дворов и парков города. Более 160 единиц техники и почти 900 дворников борются со снегом каждый день. Особое внимание уделяется общественным местам и зонам с большим скоплением людей, в том числе активная уборка осадков ведется и у привокзальной площади железнодорожной станции Мытищи.

«Наши коммунальные службы функционируют в круглосуточном режиме. Мы прилагаем все усилия для скорейшего устранения последствий снегопада. Мы обязательно расчистим каждый двор, но сделать это мгновенно невозможно. Прошу отнестись к ситуации с пониманием», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Заявки на уборку территорий в городском округе Мытищи можно отправлять в «Зимний штаб» через Telegram по номеру: 8 (916) 531-79-06.