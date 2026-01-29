Спецтехника и дворники вышли на расчистку снега в Истре утром 29 января
Спецтехника и дворники вышли на расчистку улиц в Истре ранним утром 29 января. Работы организовали на территории музея «Новый Иерусалим», а также на улице Урицкого и в других местах.
В рамках уборки дворники расчищают входные групп, тротуары, пешеходные дорожки и парковочные зоны.
«Работаем на Урицкого, расчищаем придомовую территорию. Это комплексная уборка, уборка входных групп, парковочной части. Сегодня мы работаем с шести утра», — поделилась начальник участка Людмила.
Спецтехника также работает у музея «Новый Иерусалим», обеспечивая гостям комфортное передвижение по территории.
Сильный снегопад начался в Подмосковье 27 января. По прогнозам синоптиков, к концу недели высота покрова достигнет 70 сантиметров. В расчистке улиц задействовали 7,5 тысячи спецмашин и несколько десятков тысяч дворников.