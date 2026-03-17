Спецпоказ фильма о детском доме состоялся в Люберцах

Драму «Колокол надежды» 16 марта показали в кинотеатре «Октябрь». Зрителями стали школьники и студенты округа, а также члены съемочной группы — актер Юрий Кузнецов-Таежный и генеральный директор кинокомпании «КПС» Михаил Пальянов.

Фильм вышел в прокат 12 марта и уже получил награду «Лучший фильм для детей и юношества» на XIX Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел» при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Картина рассказывает о брате и сестре, попавших в детский дом, и поднимает темы памяти, уважения к прошлому, веры в лучшее и настоящей дружбы.

Заместитель начальника управления молодежной политики и развития добровольчества администрации Александр Шугуров отметил, что через кино удается донести до ребят то, что не всегда можно передать на уроках истории. Такие фильмы помогают воспитывать уважение к истории Родины и знание героев.

После показа зрители пообщались с создателями фильма, задали вопросы и поделились впечатлениями.