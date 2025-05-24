Спецпоказ фильма «Июньская полынь» к 80-летию Победы прошел в Химках

Свыше 320 школьников приняли участие в тематическом мероприятии, посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в Химках. Для них организовали кинопоказ.

Ребята посмотрели фильм «Июньская полынь». Событие прошло по благословению благочинного Химкинского церковного округа иерея Павла Тарасова.

Кинолента основана на реальных событиях. В центре сюжета — рассказ о судьбе Виктора Гладышева, пережившего оккупацию, плен и голод, но сохранившего веру, доброту и любовь к Родине.

После показа фильма школьники смогли лично пообщаться с режиссером Юлией Бочаровой и писателем Натальей Сухининой — автором книги «Прощание славянки». Именно по этому произведению создан фильм.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках просветительской программы, цель которой — сохранить историческую память среди молодежи.