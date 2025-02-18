Спецкомиссия проверила работу канализационной насосной станции в Котельниках

Объекты инженерной инфраструктуры продолжают проверять в Котельниках. Накануне специалисты побывали на насосной станции в микрорайоне Силикат.

Членами комиссии стали глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместитель Евгений Журавлев, начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Лариса Визаулина и директор муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Котельники» Дмитрий Кисленко.

Специалисты осмотрели действующее оборудование и обсудили с рабочими текущие вопросы.

«Сейчас износ станции составляет около 35%, она продолжает функционировать в штатном режиме. Насосное оборудование и санитарно-техническое состояние объекта находятся в рабочем состоянии», — отметил Михаил Соболев.

Отметим, что станция обслуживает почти 14 тысяч жителей. Ее ввели в эксплуатацию в 2013 году.