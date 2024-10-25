Комплекс для адаптации детей с ОВЗ установили в школе в Электроуглях

Совет депутатов Богородского округа закупил специальный комплекс «Дом Совы» для Центра образования № 30 в Электроуглях. Он поможет в адаптации детей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Уникальный комплекс «Дом Совы» для центра образования № 30 в Электроуглях помог приобрести депутат Богородского округа Олег Кобляков. Он обратился к председателю Совета депутатов Владимиру Хватову с просьбой выделить 500 тысяч рублей для закупки оборудования. Вопрос был решен в сжатые сроки.

Вместе с руководством образовательного учреждения депутат Олег Кобляков осмотрел новое оборудование после монтажа.

«С гордостью могу отметить, что такой комплекс — пока что единственный в нашем округе, и находится он теперь именно в нашем городе Электроугли», — отметил Олег Кобляков.

«Дом Совы» — это уникальное пространство, где ребенок и взрослый могут изучать навыки через активности и движение. Это безопасное место, где можно развивать возможности своего тела. Использование снарядов способствует развитию не только физической силы, но и пластики, ловкости, баланса и координации. В рамках депутатской деятельности планируется и дальше помогать центру образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».