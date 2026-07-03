Специальность экскурсовода получили 23 школьника в округе Пушкинский

Участникам проекта «Молодежный резерв туризма» в округе Пушкинский 2 июля вручили свидетельства о получении специальности. Проект организовали на базе Российского государственного университета туризма и сервиса по инициативе главы округа Максима Красноцветова.

Участниками стали учащиеся десятых классов и педагоги всех образовательных учреждений округа. Школьники и педагоги познакомились с профессией экскурсовода. 23 старшеклассника освоили программу обучения ассистента-экскурсовода, а 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе «Технологии проектной деятельности, медиа и туризм в образовательном процессе».

«В ходе курса мы научились правильно строить и вести экскурсии, делать визитные карточки. Меня очень заинтересовала эта деятельность, и я очень рад, что принял участие в таком интересном проекте», — поделился ученик 10-го класса Образовательного комплекса № 7 из Пушкино Алексей Бородулин.